СК РФ повторно вмешался в дело о гибели ребенка из-за атаки собак в Оренбурге

Руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман представит в центральный аппарат новый доклад о расследовании уголовного дела о нападении собак на ребенка в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для нового вмешательства в ситуацию главы СК РФ стали комментарии в аккаунте его приемной в соцсети «ВКонтакте». В сообщениях говорится о том, что до настоящего времени никто не понес ответственность за случившееся.

Ранее СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 293 и ст. 238 УК РФ). В настоящее время его расследование продолжается. До этого Александр Бастрыкин уже запрашивал информацию о ходе и итогах расследования дела.

Уголовное дело было возбуждено по факту нападения бездомных собак на восьмилетнего ребенка в Оренбурге в апреле текущего года. От полученных травм пострадавший скончался.

После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). В рамках его расследования силовики задержали начальника управления ЖКХ мэрии Анатолия Байкарова.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику предъявили халатность».

Георгий Портнов