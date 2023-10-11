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В Оренбуржье скандал с участками для многодетных семей привел к уголовному делу

Уголовное дело будет возбуждено в Оренбургской области из-за нарушения прав многодетных семей в селе Бердянка. Соответствующее поручение региональному следствию дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Гражданам по государственной региональной программе предоставлены земельные участки без необходимой транспортной инфраструктуры. До настоящего времени необходимые работы не выполнены»,— говорится в сообщении.

В связи с этим у граждан возникли проблемы с выходом из дома и посещением социальных учреждений. Ранее ситуация получила широкую огласку в СМИ, и региональное СУ СК РФ начало проверку. Доклад по ее итогам представлялся Александру Бастрыкину.

Ранее стало известно о том, что СК РФ взял на контроль дело о безземельных многодетных матерях Димитровграда. Они пожаловались в ведомство на отказ чиновников предоставлять участки.

Георгий Портнов

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