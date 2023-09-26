СК РФ взял на контроль дело о безземельных многодетных матерях Димитровграда

Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов доложит в центральный аппарат ведомства о расследовании дела о многодетных матерях Димитровграда, оставшихся без земельных участков. Соответствующее поручение дал региональному следствию председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее многодетные матери из Димитровграда пожаловались в Следственный комитет России на нарушение своих жилищных прав. Они заявили, что чиновники отказались предоставлять указанной категории граждан земельные участки. Женщины обращались в соответствующие инстанции, но их просьбы не были исполнены.

Ситуация получила резонанс в СМИ в июле текущего года. Тогда же Александр Бастрыкин поручил провести проверку. После этого региональное следствие возбудило уголовное дело.

Ранее глава СК РФ заинтересовался расследованием дела о гибели семьи в Ульяновске. Происшествие случилось в феврале текущего года.

Георгий Портнов