СК РФ взял на контроль дело о безземельных многодетных матерях Димитровграда
Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов доложит в центральный аппарат ведомства о расследовании дела о многодетных матерях Димитровграда, оставшихся без земельных участков. Соответствующее поручение дал региональному следствию председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ранее многодетные матери из Димитровграда пожаловались в Следственный комитет России на нарушение своих жилищных прав. Они заявили, что чиновники отказались предоставлять указанной категории граждан земельные участки. Женщины обращались в соответствующие инстанции, но их просьбы не были исполнены.
Ситуация получила резонанс в СМИ в июле текущего года. Тогда же Александр Бастрыкин поручил провести проверку. После этого региональное следствие возбудило уголовное дело.
Ранее глава СК РФ заинтересовался расследованием дела о гибели семьи в Ульяновске. Происшествие случилось в феврале текущего года.