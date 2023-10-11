Sony показала беспроводные игровые наушники InZone Buds WF-G700

Компания Sony показала беспроводные наушники InZone Buds WF-G700, адаптированные для использования геймерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспроводные наушники InZone Buds WF-G700

Фото: Sony Беспроводные наушники InZone Buds WF-G700

Фото: Sony

Новая модель стала первой в линейке бренда с активным шумоподавлением на основе искусственного интеллекта и чипа L1, поддержкой пространственного звучания 360 Reality Audio и 360 Spatial Sound и фирменной системой подключения с малой задержкой звука. Специальный передатчик USB-C подключается к источнику звука (смартфону, компьютеру, игровой консоли) и позволяет уменьшить задержку звука до 30 мс. Поддерживается подключение и по Bluetooth LE Audio.

С помощью фирменного приложения для смартфона, анализирующего форму уха пользователя, можно настроить звук под конкретного человека с учетом особенностей его ушного канала. В режиме низкой задержки звука автономность наушников составляет до 12 часов, а при подключении Bluetooth LE Audio — до 24 часов (12 часов обеспечивает использование зарядного футляра). Быстрая зарядка позволяет за пять минут получить энергии на час работы.

Стоимость Sony InZone Buds WF-G700, доступных в белом и черном цветах, составит $200. Наушники уже доступны для предзаказа.