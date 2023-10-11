Александр Бастрыкин поручил доложить ему расследовании убийства школьницы в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства 14-летней уфимской школьницы, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным школьницу убили днем в понедельник. Ее тело нашла мама в багажнике автомобиля возле дома на улице Свободы. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) несовершеннолетней. В преступлении подозревается сводный брат школьницы — 22-летний Сергей Пугачев.

Венера Хисамова

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