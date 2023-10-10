Подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы проверят на наркотики

Как стало известно «Ъ-Уфа» из информированных источников, 22-летнего Сергея Пугачева, подозреваемого в убийстве своей 14-летней сводной сестры, в ближайшее время должны доставить в медучреждение для проведения теста на употребление наркотиков. «Он ''плавает'', не может объяснить причины произошедшего»,— пояснил собеседник.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», сегодня в багажнике автомобиля, припаркованного возле жилого дома на улице Свободы, было найдено тело 14-летней школьницы. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) несовершеннолетней. Под подозрение попал сводный брат убитой. Сотрудники уголовного розыска нашли его на чердаке многоэтажного дома на улице Ушакова, недалеко от места убийства, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Собеседник «Ъ-Уфа», знакомый с ситуацией, отметил, что по предварительным данным убийство было совершено днем в понедельник. «Сначала он спрятал тело в комнате, от лица сестры переписывался с ее бабушкой, чтобы та не волновалась,— рассказал он.— Мама, придя с работы поздно, решила, что все спят, и не стала заходить в комнату дочери. Утром, желая разбудить дочь в школу, она обнаружила, что ее нет. Сначала мать позвонила в полицию с сообщением о пропаже девочки, а затем сообщила, что нашла ее в багажнике. Подозреваемый перенес тело в машину, чтобы увезти и спрятать, но не смог придумать куда».

Олег Вахитов

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