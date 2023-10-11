В Петербурге сменился директор Службы по вопросам похоронного дела

Директор Специализированный службы Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела, предоставляющий гарантированные законом услуги по погребению, Андрей Молдованов ушел в отставку, сообщила «Фонтанка».

Он был директором службы, которая находится в ведении комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, с 2009 года. По словам одного из источников издания, причиной отставки стало видео блогера Вероники Степановой, на котором она рассказывает о состоянии туалета на Серафимовском кладбище. По словам другого собеседника издания, господин Молдованов давно планировал уходить на пенсию и с видео его отставка не связана. Сам Андрей Молдованов обсуждать свой уход с журналистами отказался.

По информации издания, видео, опубликованное блогером и набравшее больше 400 тыс. просмотров, стало причиной проверки, проведенной правительством Петербурга. По итогам проверки туалет, который находился в неудовлетворительном состоянии, закрыли. Рядом поставили биотуалет от Водоканала.

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