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Состояние детей после пожара в Сарапуле оценивается как средней степени тяжести

Состояние двух детей, пострадавших при пожаре в Сарапуле, оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время обеим девочкам оказывается вся необходимая помощь, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Детей после происшествия направили в Республиканскую детскую клиническую больницу. «Сегодня утром одна из них, находившаяся в реанимации, переведена в пульмонологическое отделение для дальнейшего лечения»,— рассказала госпожа Пинчук.

Напомним, в Сарапуле на Гончарова загорелся 9-этажный жилой дом. В результате происшествия двум девочкам в возрасте 8 и 9 лет, а также 32-летней женщине потребовалась госпитализация. Они получили отравление угарным газом. Эвакуировали еще семь человек.

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