Шестерых детей и взрослых спасли из загоревшегося дома в Сарапуле на Гончарова

В Сарапуле на Гончарова загорелся 9-этажный жилой дом, из которого эвакуировали шестерых детей и пять взрослых. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, пожар произошел около 17:04 10 октября. Горела квартира на шестом этаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Как рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №13 Дмитрий Смольников, после прибытия на место огнеборцы увидели, что из окна подъезда кричит женщина и просит о помощи. Пострадавшая была почти без сознания и говорила, что в горящей квартире остались ее дети.

«В самой крайней квартире на девятом этаже находились три маленьких ребенка, их мы вынесли на руках на улицу, так как они были совсем маленькими»,— рассказал Дмитрий Смольников.

В результате происшествия двум девочкам в возрасте 8 и 9 лет, а также 32-летней женщине потребовалась госпитализация. Они получили отравление угарным газом. Семь человек эвакуированы.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.