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Коммерсантъ FM
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Оливейра снялся с поединка с Махачевым на UFC 294

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра снялся с поединка против российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева. Их бой-реванш планировался 21 октября в рамках шоу UFC 294 в Абу-Даби.

Бразильский боец Чарльз Оливейра (слева) и российский боец Ислам Махачев

Бразильский боец Чарльз Оливейра (слева) и российский боец Ислам Махачев

Фото: Christopher Pike / Reuters

Бразильский боец Чарльз Оливейра (слева) и российский боец Ислам Махачев

Фото: Christopher Pike / Reuters

Как пояснил глава UFC Дэйна Уайт, Оливейра получил сильное рассечение брови во время одного из спаррингов перед поединком. В итоге вместо бразильца заявлен австралиец Александр Волкановски, сообщила пресс-служба UFC.

В феврале Махачев победил австралийца по единогласному решению судей, сохранив титул чемпиона UFC в легком весе. На счету 31-летнего россиянина — 24 победы и одно поражение. У 34-летнего Волкановски — 26 побед при двух поражениях.

Лаура Кеффер

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