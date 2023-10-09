В Крыму планируют продать 35 национализированных объектов на 106 млн рублей

В Крыму продадут 35 ранее национализированных объектов. Такой проект внес в Госсовет республики глава полуострова Сергей Аксенов. Члены республиканского парламента поддержали инициативу, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 14 объектов находятся в Керчи, четыре — в Ялте, десять — в Симферополе, семь — в пгт Черноморское. Власти полуострова рассчитывают, что в бюджет Крыма от продажи объектов поступит более 106 млн руб. Господин Константинов заявил, что эти средства будут направлены на поддержку военнослужащих и их семей, а также на развитие городов и районов республики.

Господин Константинов заявил также, что власти продолжат искать имущество «украинских олигархов» на полуострове. Процесс национализации в республике ведется с осени прошлого года.

Вячеслав Рыжков

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