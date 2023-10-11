Бабинский мясокомбинат из Удмуртии заходит в процедуру банкротства из-за долгов

В Арбитражный суд Удмуртии поступили иски о признании Бабинского мясокомбината и ООО «Бабино-БИС» банкротами. Документы направил АО «Альфа-банк», который требует от обеих компаний по 7,5 млн руб. Рассмотрение исков назначено на 1 и 22 ноября соответственно. Об этом пишет «ИНТЕРФАКС-Поволжье».

Ситуацию с предприятием прокомментировала первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова. «На сегодняшний день предприятие заходит в процедуру банкротства. К сожалению, собственник в начале года умер. Сейчас идет процедура наследования в долях этого мясокомбината»,— рассказала госпожа Абрамова журналистам.

Власти региона надеются, что после банкротства найдется собственник, который приобретет имущество предприятия и продолжит производство продукции.

Напомним, единственный собственник ООО «Бабинские колбасы» Дмитрий Гуляшинов скончался. Он же являлся генеральным директором. Кредиторы предприятия подали заявление о признании мясокомбината банкротом. Местные власти сообщают, что предприятие сейчас не функционирует, а оборудование распродают. В августе Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Бабинские колбасы» в пользу «Альфа-банка» просроченные задолженности по кредитным договорам на общую сумму 19,1 млн руб. Аналогичное решение принято в отношениис ООО «Бабино-БИС» по договорам поручительства.

Подробнее об этом читайте в материале «Наследие испытывает сложности».