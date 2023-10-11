Показы подскажут



Осенний сезон — идеальное время для экспериментов с верхней одеждой. Чтобы выбрать наиболее подходящий элемент гардероба, стоит взглянуть на последние тренды. Разбираем некоторые образы с Недель моды сезона осень-зима 2023, чтобы выбрать лучший вариант верхней одежды для нового сезона.

Длина

Прежде чем перейти к конкретным элементам гардероба или хотя бы материалам, стоит обсудить силуэт. Оверсайз уже давно доминирует в модном мире и останется популярным трендом еще как минимум на несколько сезонов, однако и у него есть оттенки. В этом сезоне многие дизайнеры сделали ставки на длинные пальто, шубы и дубленки. Поэтому при выборе верхней одежды ориентируйтесь на ее длину: если доходит до пола — отлично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Acne Studios, Givenchy, Loewe осень-зима 2023/24

Acne Studios, Givenchy, Loewe осень-зима 2023/24



Кожа

Кожа — один из материалов, который редко можно встретить зимой. Поэтому осенний сезон идеально подходит для кожаных курток и пальто. Сочетать кожаную верхнюю одежду лучше с трикотажным верхом и плотными джинсами. Добавьте к образу массивные ботинки или сапоги, чтобы защитить себя от холода и влаги на улицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Del Core, Chloe, Bally осень-зима 2023/24

Del Core, Chloe, Bally осень-зима 2023/24



Черное пальто

Как маленькое черное платье, большое черное пальто тоже давно стало универсальным предметом осеннего гардероба. Формальный, расслабленный или офисный дресс-код — с таким элементом гардероба сочетается практически все. Главное — выбрать удобный и наиболее подходящий фасон. Можно соответствовать последним трендам и выбрать модель оверсайз, а можно подыскать что-то более универсальное — например, пальто классического кроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Balenciaga, Dolce & Gabbana, Prada осень-зима 2023/24

Balenciaga, Dolce & Gabbana, Prada осень-зима 2023/24



Новый мех

Шерпа, экошубы и другие альтернативы натуральному меху активно завоевывают подиумы и магазины. Все больше брендов отказываются от натурального меха в своих вещах и представляют своим клиентам альтернативы. Главный плюс такого перехода — свобода творчества. Из этих материалов можно шить вещи любого фасона и силуэта, а также красить их в любой цвет. Отличный вариант для тех, кто хочет поэкспериментировать в этом сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Gucci, Germanier, Undercover осень-зима 2023/24

Gucci, Germanier, Undercover осень-зима 2023/24



Илья Петрук