Уралвагонзавод поставил российским войскам партию танков Т-90М и Т72Б3М

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) поставил Вооруженным силам РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Спецтехника впервые была погружена на вагон-платформу модели 13-192-01.

«Начиная с 1936 года УВЗ выпустил порядка 1,2 млн вагонов, а с 1941 года с легендарного танкового конвейера сошло более 100 тыс. боевых машин, что является абсолютным рекордом в мировом танкостроении»,— отметили в пресс-службе.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. С начала специальной военной операции (СВО) Уралвагонзавод увеличил производство бронетехники в четыре раза.

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