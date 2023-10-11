Новак: планов повышать НДПИ для компенсации топливного демпфера пока нет

Правительство пока не планирует повышать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Все в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой нагрузки»,— сообщил Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»). Вице-премьер также напомнил, что скоро бюджет рассмотрят во втором чтении. «Посмотрим. Эти вопросы лучше задавать Минфину»,— добавил он.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что любые изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета. «Любое повышение демпфера — это выпадающие доходы, то есть их надо как-то компенсировать»,— говорил он. В начале октября стало известно, что правительство решило внести поправки в Налоговый кодекс и с 1 октября восстановить топливный демпфер. С сентября демпфер был понижен с 1 до 0,5.

Беседуя с журналистами, господин Новак также сказал, что военные действия на Ближнем Востоке могут повлиять на мировой энергорынок. В связи с этим, отметил он, представители РФ и Саудовской Аравии сегодня обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке. «Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.

Подробнее про топливный кризис — в материале «Правительство подрегулировало дизель».

Анастасия Ларина