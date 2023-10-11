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Новак: планов повышать НДПИ для компенсации топливного демпфера пока нет

РФ и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на рынке нефти в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Правительство пока не планирует повышать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Все в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой нагрузки»,— сообщил Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»). Вице-премьер также напомнил, что скоро бюджет рассмотрят во втором чтении. «Посмотрим. Эти вопросы лучше задавать Минфину»,— добавил он.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что любые изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета. «Любое повышение демпфера — это выпадающие доходы, то есть их надо как-то компенсировать»,— говорил он. В начале октября стало известно, что правительство решило внести поправки в Налоговый кодекс и с 1 октября восстановить топливный демпфер. С сентября демпфер был понижен с 1 до 0,5.

Беседуя с журналистами, господин Новак также сказал, что военные действия на Ближнем Востоке могут повлиять на мировой энергорынок. В связи с этим, отметил он, представители РФ и Саудовской Аравии сегодня обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке. «Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.

Подробнее про топливный кризис — в материале «Правительство подрегулировало дизель».

Анастасия Ларина

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