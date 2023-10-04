В петербургской подземке запустили акцию «В метро с книгой»

В петербургском метрополитене стартовал проект — «В метро с книгой». На шести станциях, которые носят имена литературных классиков, разместили плакаты с доступом в интерактивную мобильную библиотеку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУП Петербургский метрополитен Фото: Пресс-служба ГУП Петербургский метрополитен

На плакатах размещены qr-коды, перейдя по которым пассажир сможет попасть на специальную литературную страницу, после чего скачать или почитать онлайн произведения русских классиков.

«Выбраны небольшие произведения, которые можно прочитать за одну поездку. Поэзию тоже не обошли стороной. Думаю, многим будет интересно ознакомиться со стихами Михаила Васильевича Ломоносова»,— рассказала глава пресс-службы петербургского метро Юлия Шавель.

Плакаты размещены на платформе и в кассовом вестибюле станций «Достоевская», «Пушкинская», «Маяковская», «Горьковская», «Ломоносовская» и «Чернышевская» (закрыта на капремонт).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге запускают в продажу ограниченный тираж «Подорожников».

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