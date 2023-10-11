В Трехгорном реализуют проект по ремонту тротуаров и дворов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал реализацию проекта «Наш двор, наш дом, наш город» в еще одном закрытом административно-территориальном образовании – Трехгорном. Программу по ремонту дворов, тротуаров и межквартальных проездов реализуют вместе с градообразующим ФГУП «Приборостроительный завод имени К.А. Володина» (входит в госкорпорацию «Росатом»), сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным главы Трехгорного Данила Громенко, всего в жилых дворах города необходимо отремонтировать 142 тыс. кв. м проездов, 13 тыс. кв. м автостоянок, 47 тыс. кв. м тротуаров и 206 лестниц. Программу реализуют за счет средств областного бюджета и Приборостроительного завода. Во время рабочей поездки Алексея Текслера по горнозаводской зоне мэр Трехгорного Данил Громенко и генеральный директор предприятия Владислав Белобров подписали программу развития города.

Кроме того, губернатор в ходе визита объявил о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Трехгорном, а в планах – возведение ледового дворца. Также он рассказал об увеличении финансирования дорожного строительства в городе из средств областного бюджета.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе губернатора анонсировал реализацию программы «Наш двор, наш дом, наш город» в Озерске. Там планируется отремонтировать более 117 тыс. кв. м тротуаров, а также проезды в 137 дворах.

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