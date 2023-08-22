В Озерске запускают программу ремонта дворов и тротуаров

Администрация Озерска и руководство ФГУП «Производственное объединение „Маяк“» (входит в госкорпорацию «Росатом») планируют реализовать программу комплексного обновления городской среды города. Соответствующий документ подписали мэр Евгений Щербаков и гендиректор градообразующего предприятия Андрей Порошин в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа «Наш дом – наш двор – наш город» рассчитана на 2023-2025 годы. Планируется отремонтировать более 117 тыс. кв. м тротуаров, а также дворовые проезды. По словам главы города, около 137 дворов будет «вовлечены в этот процесс».

Финансирование программы обеспечат бюджет области и ПО «Маяк». Региональная казна ежегодно планирует направлять по 50 млн руб., предприятие «Росатома» – по 25 млн. По словам губернатора, по мере реализации проекта объемы финансирования будут пересматривать, «скорее всего, в сторону увеличения».

В правительстве Челябинской области отмечают, что Озерск стал пилотным в стране по реализации такой комплексной программы развития, и в дальнейшем возможно тиражирование этой практики на другие ЗАТО как в регионе, так и в целом по стране.

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