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Коммерсантъ FM
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В бюджет Москвы на 2024-2026 годы заложили двойное ускорение программы реновации

Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве — 24,5 тыс. руб. в месяц

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о формировании проекта городского бюджета на 2024-2026 годы. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24,5 тыс. руб. в месяц. Программа реновации будет ускорена в два раза.

«50% расходов направим на социальную поддержку... Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения... Продолжим оказывать комплексную адресную поддержку участникам СВО и членам их семей... В два раза ускорим реализацию Программы реновации»,— сообщается в Telegram-канале мэра.

На начало октября план по реновации в Москве на 2023 год был выполнен на 83%: под заселение были переданы 38 домов. С начала года начали переселение по реновации в Москве 33 тыс. человек.

Программа реновации жилищного фонда в Москве началась в августе 2017 года. В рамках нее новые квартиры должны получить 1 млн москвичей. Расселят 5 тыс. 175 домов. Больше всего новостроек возводят в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах. Программа реновации принята на срок до 2032 года.

Анастасия Ларина

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