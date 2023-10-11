В Самарской области похититель 19 млн рублей из бюджета не смог выйти на свободу

Экс-директору ООО «Киномаг +», который отбывает наказание за хищение из бюджета более 19 млн руб., отказано в освобождении от наказания. Решение принял Самарский областной суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В мае 2021 года Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему главе компании. На процессе выяснилось, что экс-директор ООО «Киномаг +» похитил деньги Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, которые выделялись муниципалитетам Татарстана. Средства предусматривались на финансовое обеспечение и компенсацию трат на показ национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до ста тыс. человек.

В итоге бывшего руководителя организации признали виновным в преступлении. Суд приговорил экс-директора ООО «Киномаг +» к четырем годам и девяти месяцам колонии общего режима.

Осужденный пытался освободиться от наказания, ссылаясь на хронические заболевания. Но суд отказался удовлетворять соответствующее ходатайство: осужденный не представил никаких доказательств своей позиции и не компенсировал причиненный ущерб.

Ранее в соседней с Самарской Ульяновской области было возбуждено дело о хищении бюджетных средств на капремонт зданий онкоцентра. Подрядчик из Приморья получил аванс на 1,4 млн руб., работы не выполнил и перестал выходить на связь.

Георгий Портнов