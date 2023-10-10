Жители регионов СЗФО меньше других россиян готовы ждать ответа по резюме

Жители субъектов Северо-Западного федерального округа меньше других граждан России готовы проявить терпение в ожидании ответа от работодателей, привели результаты опроса в компании hh.ru.

Аналитики сервиса по поиску работы выявили, что жители округа заняли первое место по нетерпеливости среди остальных. Больше половины, 61% опрошенных уже не интересуются размещенной вакансией, если им не дали ответ в первые три дня после отклика. При этом в среднем по стране не готовы дольше ждать 39%.

Дать две недели на ответ могут 26% опрошенных, а для 9% жителей СЗФО достаточно 4-5 дней, чтобы потерять интерес. Меньше всего готовы дать работодателю три недели на обратную связь — 3%. При этом девять из десяти соискателей готовы предпочтут сразу получить отказ, чем ждать ответа.

«Что касается профессиональных областей, наибольшая доля тех, кто не готов ждать больше 3 дней, наблюдается среди сотрудников сферы продаж (54%) и розничной торговли (54%), а наименьшая – среди высшего и среднего менеджмента (22%)», — приводит пресс-служба компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга с начала 2023 года постоянно проявляли интерес к подработкам для дополнительного заработка.

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