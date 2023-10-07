Бастрыкин обратил внимание на состояние плачущей маленькой девочки в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александра Бастрыкин не смог пройти мимо состояния малолетней девочки в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Председатель Следкома поручил организовать проверку по факту нарушения прав ребенка. Отмечают, что в СМИ появились сообщения о том, что в окне одной из квартир домов Петербурга заметили плачущую девочку. После того, как ребенок попал в медучреждение, специалисты нашли у нее телесные повреждения.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы Главного следственного управления СК России по Петербургу Олегу Бобкову организовать по этому случаю процессуальную проверку и доложить о деталях произошедшего, которые предварительно удалось установить.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге погиб восьмилетний мальчик, его отца подозревают в совершении деяния.

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