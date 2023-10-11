Свыше 3,7 млн рублей пожертвовали в Петербурге на поддержку Израиля

Большая хоральная синагога в Санкт-Петербурге открыла сбор средств на поддержку Израиля, неравнодушные перечислили уже больше 3,7 млн рублей, согласно информации на сайте места поклонения.

Как уточнили организаторы в описании к сбору пожертвований, эта мера проводится для того, чтобы желающие могли помочь стране через синагогу, если не могут перевести деньги в организации в Израиле напрямую. В дальнейшем пожертвования будут направлены в «Маген Давид Адом» (израильская национальная медицинская служба). На данный момент свою сопричастность в виде переводов выразил 1561 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга приносили к Большой хоральной синагоге цветы, чтобы почтить память погибших в ходе конфликта с Палестиной. Накануне там прошла всеобщая молитва за Израиль.

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