Военнослужащий США признал вину в передаче секретных данных разведке КНР

Служащий ВМС США Вэньхэн Чжао признал вину в передаче конфиденциальной информации Китаю, сообщило Associated Press cо ссылкой на федеральных прокуроров. Он передавал данные за взятку.

26-летнему Вэньхэн Чжао было предъявлено обвинение 4 августа. Изначально он отрицал вину. Как утверждал Минюст, военнослужащий вступил в сговор с офицером китайской разведки, которому передавал фотографии и видео с учений, операций и объектов ВМФ. В обмен на эти услуги он получил $15 тыс., утверждало ведомство.

В числе переданной информации были данные о крупномасштабных военных учениях США в Индо-Тихоокеанском регионе, в которых детально описывались места дислокации военно-морских сил. В обвинительном заключении говорится, что офицер китайской разведки объяснял необходимость этой информации проведением «экономических исследований и принятием инвестиционных решений», пишет AP.

Лусине Баласян