Законопроект о сохранении ипотечного жилья банкротов одобрен в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, если платить по кредиту смогут третьи лица. Согласно документу, третьими лицами могут выступать поручитель, родственник или сам банкрот после завершения всех процедур по делу о его несостоятельности.

Предложенный законопроект наделяет суд правом утверждать мировое соглашение или план реструктуризации долгов по поводу единственного ипотечного жилья банкрота. Согласно действующему законодательству, подобная возможность не распространяется на заложенное по ипотеке жилье.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2023 года. Его внесли депутаты Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко (все трое — члены партии «Единая Россия»). В пояснительной записке отмечается, что судебная практика, в которой ипотечные заемщики лишаются единственного жилья, «ставит под сомнение конституционные гарантии в сфере жилищного обеспечения граждан».

Лусине Баласян