Сергея Черепухина назначили членом избирательной комиссии Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назначил начальника организационно-правого отдела избирательной комиссии комиссии Сергея Черепухина членом комиссии с правом решающего голоса. Согласно указу, господин Черепухин назначен в комиссию в связи с досрочной отставкой секретаря Сергея Хорунжего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кандидатуру Сергея Черепухина предложил совет депутатов Сухо-Березовского сельского поселения Бобровского района. Его отец Вячеслав Черепухин до 2016 года занимал пост зампредседателя избиркома.

Сергей Хорунжий оставил пост 29 сентября. «Это коллегиальное решение членов комиссии после рассмотрения результатов служебной деятельности секретаря»,— объяснил тогда его отставку «Ъ-Черноземье» председатель облизбиркома Илья Иванов. Исполняющим обязанности секретаря был назначен Алексей Кудяков.

Сергей Толмачев