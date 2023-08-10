«Магнит» выкупил акции у иностранных держателей на 37 млрд рублей

«Магнит» выкупил собственные акции у иностранных держателей на общую сумму 37,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит» Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит»

В компании объявили о завершении промежуточного этапа выкупа ценных бумаг по стоимости 2,2 тыс. руб. за акцию. В общей сложности предприятие вернуло из обращения 16,6% акций.

«По итогам сделки было удовлетворено около 200 заявок от инвесторов из США, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Скандинавских стран, Сингапура, Японии, Канады, Австралии и других юрисдикций»,— говорится в сообщении.

К сделке привлекли банк-депозитарий программы ГДР «Магнита» – JPMorgan Chase Bank N.A. и частных инвесторов. В настоящее время продолжаются расчеты с акцианерами, владеющими ценными бумагами через Euroclear Bank SA/NV.

Анастасия Донскова

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