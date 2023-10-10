Губернатор Кондратьев обозначил месяц на решение проблемы полигона в Полтавской

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что на поиск решения проблемы мусорного полигона в станице Полтавской отводится месяц. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Активисты и местные жители неоднократно заявляли об экологической угрозе, которую несет близость полигона бытовых отходов от станицы Полтавской.

«Договорились в рамках действующего законодательства, на основе заключений экспертов и мнения общественников принять решение о его дальнейшей эксплуатации — строить современный комплекс или проработать альтернативные варианты. На сегодняшний день вопрос так и не решен»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Ранее, 3 октября, на полигоне ТКО в 2 км от станицы Полтавской произошел пожар. Огонь распространился на площади 5 га. Потушить возгорание удалось 6 октября. Экспертиза не выявила опасных веществ в атмосферном воздухе в районе происшествия.

Анастасия Донскова

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