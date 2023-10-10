ЦБ 16 октября покажет обновленные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Банк России представит обновленный дизайн банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей в понедельник, 16 октября, сообщили в пресс-службе регулятора.

Презентовать новые банкноты будет зампредседателя БР Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Ранее господин Белов отмечал, что купюры будут иметь больше защитных элементов по сравнению с банкнотами номиналом 100 рублей, а также, что основные символы на купюрах, в том числе достопримечательности, отобранные экспертами, нашли свое отражение в банкнотах.

Кроме того, господин Белов заявил, что работа экспертной группы по купюре номиналом 500 руб. завершена. ЦБ планирует выпустить ее в обращение в 2024 году.

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