Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Наталья Зубарева, основатель и руководитель Клиники превентивной медицины

Нет, но это не отменяет того, что я делаю им подарки, в том числе и за достижения в учебе, творчестве и спорте. Но как любящая мама, а не в качестве «взятки».

Фото: Соцсети Натальи Зубаревой

Фото: Соцсети Натальи Зубаревой

Дети каждый день видят меня, мою работу, мою жизнь, они понимают, какой труд за этим стоит, и, конечно, глядя на меня, понимают, для чего в итоге хорошо учиться — и это точно не ради денег на карманные расходы. Я с раннего детства поддерживаю в них тягу к знаниям. На все, что связано с этим, денег не жалею. Например, Демьян увлекается космосом, и у нас уже огромная коллекция книг на эту тему. Дети видят, как я увлечена своей работой, уже хорошо понимают, что для успеха одной любви к выбранному делу недостаточно — нужно постоянно совершенствоваться. Так что считаю свой личный пример лучшим стимулом, чем деньги.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...