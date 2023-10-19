Наталья Зубарева, основатель и руководитель Клиники превентивной медицины

Нет, но это не отменяет того, что я делаю им подарки, в том числе и за достижения в учебе, творчестве и спорте. Но как любящая мама, а не в качестве «взятки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Натальи Зубаревой Фото: Соцсети Натальи Зубаревой

Дети каждый день видят меня, мою работу, мою жизнь, они понимают, какой труд за этим стоит, и, конечно, глядя на меня, понимают, для чего в итоге хорошо учиться — и это точно не ради денег на карманные расходы. Я с раннего детства поддерживаю в них тягу к знаниям. На все, что связано с этим, денег не жалею. Например, Демьян увлекается космосом, и у нас уже огромная коллекция книг на эту тему. Дети видят, как я увлечена своей работой, уже хорошо понимают, что для успеха одной любви к выбранному делу недостаточно — нужно постоянно совершенствоваться. Так что считаю свой личный пример лучшим стимулом, чем деньги.