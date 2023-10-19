Ирек Аллаяров, управляющий партнер сети частных детских садов и школ Rybakov PlaySchool

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Нет, поощрение деньгами — неверная практика. Я могу в игровой форме дать детям какое-то задание, и за его выполнение они получают вознаграждение. Но и это далеко не частая практика. Если же оценки поощрять, то ребенок будет учиться не потому, что ему интересно, а потому, что ему за это платят. В дальнейшем он превратится в человека, который что-то делает только потому, что ему за это платят. Именно поэтому в Rybakov PlaySchool безотметочная система обучения. Ребенок учится не ради отметки или какой-то внешней оценки педагога, а потому что ему интересно справиться с заданием, сделать что-то новое и получить обратную связь.