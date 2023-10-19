Олег Сирота, фермер, владелец Истринской сыроварни

Я против этого со всех точек зрения, и деньги за учебу не выдаю ни старшим дочерям, ни первокласснику Киприану. Но применяю «финансовые меры поощрения». Например, если старшая дочь закончит четверть на одни пятерки, мы с ней вдвоем съездим на выходные в Сочи или в Баку. Это выберет она сама. Не получится с отличными оценками — такой поездки не будет. Так что в целом у меня работают обе методики — и кнут, и пряник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Я своих девчонок настраиваю зарабатывать деньги во время каникул: начать с уборщиц в офисе, через год помощниками на кухне или на сыроварне, а с 16 лет — уже работать официантами. Дети должны иметь возможность зарабатывать и сами распоряжаться деньгами. Но все это, конечно, не в ущерб учебе!