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Коммерсантъ FM
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Елена Ищеева, телеведущая, исполнительный директор ООО «АйСиЭм Гласс Калуга», руководитель проекта ООО «МедЭдвайз»

Никогда детей мы материально не поощряли. У нас это не принято. Всегда считали, что поощрение деньгами как к хорошей учебе и получению знаний, так и к домашней работе не больше чем профанация. Мне кажется, что не работают такие стимулы.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У нас в стране сейчас слабая школа, нынешние школьные пятерки — совсем не пятерки, поэтому дети много занимались и занимаются с репетиторами. Вот на это и идут деньги. У детей есть свои банковские карточки на карманные расходы. Но суммы не увеличиваются за хорошие оценки или выполненную домашнюю работу. Денежная стимуляция, как и шантаж, что денег не дадим, здесь не проходит. Важен личный пример и убеждение. С ребенком надо договариваться и ему все объяснять. Желание хорошо учиться или помогать родителям не покупается.

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