Инвестиции в строительство промзоны «Энем» в Адыгее увеличили в два раза

Объем инвестиций для строительства промышленной зоны «Энем» в Тахтамукайском районе Адыгеи увеличили в два раза — до 3,2 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Изменения связаны с масштабированием проекта, проведенного для развития инфраструктуры промышленного объекта, что обеспечит более комфортный заход инвесторов на площадку.

«Дальнейший рост ведущих отраслей и всей экономики региона связываем с реализацией якорных проектов по созданию в Адыгее индустриального парка “Энем” и экокурорта “Лагонаки”, которые дадут свыше 12 тысяч рабочих мест и активизируют развитие смежных отраслей»,— отметил глава РА Мурат Кумпилов в ходе встречи с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Ранее на строительство промзоны в Адыгее были предусмотрены средства в объеме 1,6 млрд руб. Строительством объекта занимается краснодарский холдинг AVA Group. К лету текущего года объем выполненных работ составил 24%.

Анастасия Донскова

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