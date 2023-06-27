На создание промышленной зоны «Энем» в Адыгее выделено 1,6 млрд рублей до 2024 года

На создание промышленной зоны «Энем» в Тахтамукайском районе Адыгеи выделено к 2024 году будет выделено 1,6 млрд руб. в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным властей, площадь территории составит 200 га. Сегодня здесь ведется строительство коммуникаций, дорог, объектов газо-, водоснабжения и канализации. В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», на территории в текущем году будет возведена котельная. Процент технической готовности зоны составляет 24%.

«Ожидается, что реализуемые и планируемые мероприятия при дальнейшей поддержке федерального центра позволят обеспечить строительство внутренней и внешней инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования промышленной зоны на территории Тахтамукайского района»,— сообщает пресс-служба правительства республики.

Анастасия Назарова