В Екатеринбурге изменят маршруты трамваев на Новой Сортировке из-за ремонта линий

В Екатеринбурге на Новой Сортировке будут ремонтировать трамвайные пути на участке ул. Бебеля от ул. Пехотинцев до ул. Автомагистральной, из-за чего изменятся маршруты трамваев № 6, 19, 23, и 24. Об этом Е1 сообщил источник в «Гортрансе».

Временно прекратится движение трамваев по ул. Бебеля и ул. Донбасской от остановки «Таганский ряд» до «Улицы Лукиных». Движение автомобилей также будет ограничено на ул. Бебеля на участке от ул. Пехотинцев до ул. Автомагистральной.

Ремонт будут проводить ночью с 00:00 до 05:00 в выходные с 14 по 16 октября, с 21 по 23 октября, с 28 по 30 октября.

Напомним, мэрия Екатеринбурга планирует заключить концессионное соглашение с компанией «Мовиста» на покупку 80 новых трамваев. Речь идет о 20 двухсекционных и 60 новых трехсекционных вагонах.

Ева Коршунова

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