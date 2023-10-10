Инженера фирмы «Лукойл-Кубаньэнерго» осудили условно за попытку мошенничества

Бывшего ведущего инженера компаний «Лукойл-Кубаньэнерго» (Краснодарская ТЭЦ) Виктора Сологуба осудили условно за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Приговор Советского районного суда Краснодара опубликован на портале инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Лукойл» Фото: пресс-служба ПАО «Лукойл»

Согласно материалам суда, весной 2018 года Виктору Сологубу стало известно от заместителя главного инженера «Краснодартеплоэнерго», закупающей теплоноситель у ТЭЦ, о возможной неисправности в работе приборов учета теплоснабжения. В связи с этим ведущий инженер сообщил коллеге, что имеет возможность изменить показания счетчиков горячей воды на 1,5-2 градуса на обратном трубопроводе от микрорайонов «Комсомольский» и «Черемушки» Краснодара. Данные действия якобы должны были обеспечить экономию средств ресурсоснабжающей организации. За свои услуги Виктор Сологуб запросил 330 тыс. руб. ежемесячно.

Кроме того, ведущий инженер «Лукойл-Кубаньэнерго» предложил внести изменения в документы учета за четыре предыдущих месяца при условии оплаты 1,3 млн руб. Сотрудник «Краснодартеплоэнерго» передал данное предложение руководителю компании, который дал свое согласие на указанные манипуляции, однако сообщил о правонарушении в Управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Виктора Сологуба задержали при передаче денег в сентябре того же года. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Изучив материалы дела, суд назначил Виктору Сологубу наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Как сообщает «Ъ-Юг», сотрудник «Краснодартеплоэгнерго» скрылся от следствия. В настоящее время проводятся мероприятия по его розыску.

Анастасия Донскова

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