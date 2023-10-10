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В Чебоксарах выбрали дизайн-проект мемориала погибшим на спецоперации

Мемориал в Чебоксарах в честь погибших на специальной военной операции (СВО) РФ на Украине будет представлять собой «композицию трех стел из черного камня, объединенных между собой узнаваемым символом — звездой, собранной из динамичных линий-вставок красного мрамора».

Как сообщил мэр столицы Чувашии Денис Спирин, этот дизайн-проект, представленный заслуженным архитектором РФ Альфредом Ибрагимовым, стал победителем архитектурно-художественного конкурса. В нем приняли участие как профессиональные архитекторы и скульпторы, так студенты профильных специальностей.

Предполагается, что мемориал памяти участников СВО будет открыт на территории мемориального парка «Победа» в Чебоксарах, где 28 июня был заложен первый камень в строительство. Глава Чувашии Олег Николаев тогда отмечал, что монумент станет «символом мужества и подвига» тех, кто «творит новую историю, фактически формируя новый миропорядок».

Полина Петрова

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