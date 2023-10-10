На Урале вынесли приговор членам ОПГ за кражи у дальнобойщиков

Орджоникидзевский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор двум членам ОПГ за обман дальнобойщиков на 10 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, двое жителей Республики Башкортостан, действуя в составе организованной группы, похищали цветные металлы в виде медной катанки, медной проволоки и кабеля у водителей фур и сотрудников фирм-грузоперевозчиков. Преступления совершались в Свердловской области и в Пермском крае.

«Уголовное дело расследовалось 12 месяцев. Материалы дела составляют 20 томов. Сыщикам удалось найти и изъять похищенного цветмета на общую сумму свыше 10 млн рублей»,— сообщил полковник Горелых.

Оба фигуранта, 1983 и 1987 годов рождения, имеют судимости по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). По словам Валерия Горелых, суд назначил фигурантам наказание в виде 3,5 и 4,6 лет лишения свободы. В отношении ещё одного соучастника уголовное дело выделено в самостоятельное производство.

Напомним, в сентябре Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) члену банды братьев Тихоновых Олегу Мельникову. Судья рассмотрел апелляционную жалобу Олега Мельникова на постановление Синарского районного суда Каменска-Уральского об отказе в УДО. Отмечается, что осужденный был одним из активных членов банды и исполнителем «преступных замыслов» руководителей ОПГ.

Ева Коршунова

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