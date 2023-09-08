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Свердловский суд отказался досрочно освобождать члена банды, орудовавшей в 90-е

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) члену банды братьев Тихоновых Олегу Мельникову. Как рассказали в пресс-службе суда, судья рассмотрел апелляционную жалобу Олега Мельникова на постановление Синарского районного суда Каменска-Уральского об отказе в УДО. Отмечается, что осужденный был одним из активных членов банды и исполнителем «преступных замыслов» руководителей ОПГ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Банда братьев Тихоновых действовала в Ревде (Свердловская область) с 1992 по 2004 годы. ОПГ занималась грабежами и убийствами. В 2005 году Свердловский областной суд приговорил членов банды к длительным срокам лишения свободы. Олег Мельников был отправлен в колонию строгого режима на 21 год.

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По данным суда, за последние годы осужденный несколько пытался выйти из колонии досрочно. Руководство колонии возражало против досрочного освобождения заключенного Мельникова. Он имеет взыскания и до сих пор не возместил вред, причиненный преступлениями.

Свердловский областной суд также не нашел оснований для пересмотра постановления суда первой инстанции. Срок отбытия наказания Олега Мельникова истекает в январе 2025 года.

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