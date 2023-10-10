В Самарской области трое пострадали в ДТП с иномаркой и отечественным авто

Авария с участием автомобилей «ВАЗ-2112» и Nissan Terrano произошла в Самарской области во вторник утром. ДТП случилось в 10:53 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полиции, водитель 1987 года рождения со стажем вождения менее двух лет двигался за рулем отечественного авто от села Комсомольск в сторону Долматовки. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу иномарке под управлением водителя 1963 года рождения и врезался в нее.

В результате аварии получили травмы водитель «ВАЗ-2112» и его пассажиры: женщина 1995 и ребенок 2020 года рождения. Автомобили повреждены. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее в Самаре столкнулись тягач и «Жигули». В результате происшествия пострадали два человека.

Георгий Портнов