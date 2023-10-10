Дело о мошенничестве при реконструкции парка «Швейцария» передано в суд

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при проведении реконструкции парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Как писал «Ъ-Приволжье», подозреваемыми по этому делу проходят руководители среднего звена АО «Группа компаний ЕКС» Роман Асабин и Петр Седельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе следствия установлено, с мая по ноябрь 2021 года руководили реконструкцией парка. Под их руководством рабочие подрядной организации укладывали резиновое покрытие на территории парка. При этом толщина покрытия оказалась тоньше, чем это было предусмотрено проектной документацией. Таким способом обвиняемые похитили бюджетные средства на сумму свыше 39 млн руб.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», иск в суд на ГК ЕКС подало Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС), которое выступало в роли муниципального заказчика реконструкции парка. Вместе с Романом Асабиным и Петром Седельниковым под следствие попал бывший и.о. директора ГлавУКС Сергей Куклаев. В сентябре 2023 года его перевели под домашний арест. Уголовное дело по хищению средств в отношении господина Куклаева было прекращено, следствие оставило только эпизод со злоупотреблением должностными полномочиями.

Андрей Репин