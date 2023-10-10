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Мэрия Ярославля пока не приняла сквер на площади Труда

В Ярославле прошла техническая приемка сквера на площади Труда, но работы не приняли из-за замечаний. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что благоустройством сквера занимается индивидуальный предприниматель Ирина Степанова. Стоимость контракта составляет более 30 млн руб. Сквер должны были благоустроить к 20 августа, однако работы до сих пор не завершены.

«Подрядной организации осталось завершить работу с деревянными настилами, навести порядок на объекте, вывести строительный мусор. Есть небольшие замечания, которые подрядчик должен будет в ближайшее время исправить»,— рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

Городские власти обещают, что применят к подрядчику штрафные санкции. В рамках благоустройства в сквере вырубили аварийные деревья и посадили новые, сформировали ландшафтные островки, установили трехуровневое освещение и обустроили дополнительные пешеходные дорожки. Работы велись по национальному проекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Алла Чижова

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