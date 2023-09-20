Подрядчика оштрафуют за срыв сроков благоустройства сквера на площади Труда

В Ярославле оштрафуют подрядную организацию за срыв сроков благоустройства сквера на площади Труда. Об этом сообщил директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.
Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля
«Ъ-Ярославль» сообщал, что индивидуальный предприниматель Ирина Степанова занималась благоустройством Юбилейного парка и проводит работы в сквере на площади Труда. Стоимость контракта составляет более 30 млн руб. При этом сквер на площади Труда должны были благоустроить к 20 августа, согласно контракту. Однако объект до сих пор не благоустроен, за что подрядчик заплатит штраф.
«Сроки сдачи парка перенесены с 15 на 25 сентября. Подрядчик нас заверил, что к этому числу все работы успеет завершить. Ранее у них возникли трудности с формированием ландшафтных горок, которые потребовали долгого времени для создания. В связи с чем работы затянулись. На сегодняшний день в сквере со стороны улицы Володарского завершено 95% работ. На противоположной стороне процент выполнения ниже, но подрядчик заверил, что к 25 числу работы полностью завершит. В адрес организации будут выписаны штрафные санкции за срыв сроков, которые будут рассчитаны после приемки сквера»,— сказал господин Трубачев.
Подрядчик сформировал земляное основание, на 90% сделал работы по укладке рулонного газона, обустроил дополнительные пешеходные дорожки и уложил тротуарную плитку.