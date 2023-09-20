Подрядчика оштрафуют за срыв сроков благоустройства сквера на площади Труда

В Ярославле оштрафуют подрядную организацию за срыв сроков благоустройства сквера на площади Труда. Об этом сообщил директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что индивидуальный предприниматель Ирина Степанова занималась благоустройством Юбилейного парка и проводит работы в сквере на площади Труда. Стоимость контракта составляет более 30 млн руб. При этом сквер на площади Труда должны были благоустроить к 20 августа, согласно контракту. Однако объект до сих пор не благоустроен, за что подрядчик заплатит штраф.

«Сроки сдачи парка перенесены с 15 на 25 сентября. Подрядчик нас заверил, что к этому числу все работы успеет завершить. Ранее у них возникли трудности с формированием ландшафтных горок, которые потребовали долгого времени для создания. В связи с чем работы затянулись. На сегодняшний день в сквере со стороны улицы Володарского завершено 95% работ. На противоположной стороне процент выполнения ниже, но подрядчик заверил, что к 25 числу работы полностью завершит. В адрес организации будут выписаны штрафные санкции за срыв сроков, которые будут рассчитаны после приемки сквера»,— сказал господин Трубачев.

Подрядчик сформировал земляное основание, на 90% сделал работы по укладке рулонного газона, обустроил дополнительные пешеходные дорожки и уложил тротуарную плитку.

Алла Чижова