В Екатеринбурге в кустах прохожие обнаружили тело мужчины

На пересечении ЕКАД с улицей Черняховского в Екатеринбурге прохожая женщина заметила в кустах тело 46-летнего мужчины, передает портал E1.ru. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, следователи начали проверку.

Как рассказала изданию женщина, обнаружившая тело утром 10 октября, она ехала на работу на автобусе и заметила в кустах тело в неестественной позе и без обуви. Приехав на работу, она сообщила в полицию, где ее связали с медиками. «В итоге медики сказали, что мужчина лежал уже не первый день точно, потому что тело окоченело»,— сообщила женщина.

Следователи Чкаловского района осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Тело было направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Как сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, по предварительной данным, у мужчины при внешнем осмотре выявлены признаки переохлаждения. По его словам, явных признаков криминальной смерти нет.

Напомним, ранее в Екатеринбурге была найдена мертвой 22-летняя Махфузахон Исмоилова, пропавшая 2 сентября. Прощание с ней прошло сегодня, 10 октября.

Полина Хабарова

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