В Екатеринбурге нашли мертвой девушку, пропавшую в начале сентября

В Екатеринбурге была найдена мертвой 22-летняя Махфузахон Исмоилова, пропавшая 2 сентября. По данным портала Е1.ru, тело девушки нашли в водоеме. Ее похоронят сегодня, 10 октября.

СМИ сообщали, что екатеринбурженка пропала накануне дня своего рождения. Мать девушки, после ее исчезновения, просила дочь вернуться домой. «Для нас главное, чтобы ты была жива и здорова, всё остальное неважно. С тех пор как ты ушла, я не могу спать, постоянно думаю, где ты и как ты. Я не сержусь на тебя, пожалуйста, возвращайся»,— отмечала она.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте