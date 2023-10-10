В Геленджике подвели итоги кинофестиваля «Маяк»

В Геленджике завершился фестиваль актуального российского кино «Маяк». Как сообщает «Ъ», главный приз фестиваля взяла картина Анны Кузнецовой «Каникулы».

В конкурсной программе были представлены 11 картин российских режиссеров. Лучшим дебютом признали ленту Татьяны Рахмановой «Королевство» о выпускном в детском доме.

Кинофестиваль «Маяк» впервые был проведен в Геленджике. В состав жюри вошли актер Данила Козловский, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская. Председателем совета жюри выступил продюсер Игорь Толстунов.

Анастасия Донскова

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