Актер Козловский стал членом жюри кинофестиваля «Маяк» в Геленджике

Российский актер Данила Козловский вошел в состав жюри фестиваля актуального кино «Маяк», который пройдет в Геленджике в октябре. Сведения об этом опубликованы на портале мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Председателем жюри назначен продюсер Игорь Толстунов. Судить работы российских киноделов также будут художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская.

«Цель смотра — обозначить ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли, представив на суд профессионалов лучшие картины и новые имена»,— говорится в описании проекта.

В программе фестиваля представлены 10 российских кинокартин: «Чума» (режиссер Дмитрий Давыдов), «Рыжий» (режиссер Семен Серзин), «Год рождения» (режиссер Местецкий), «Длительные свидания» (режиссер Георгий Лялин), «Каникулы» (режиссер Анна Кузнецова), «Контакты» (режиссер Дмитрий Моисеев), «Королевство» (режиссер Татьяна Рахманова), «Невидимый мой» (режиссер Антон Бильжо), «Фрау» (режиссер Любовь Мульменко) и «Эра» (режиссер Вениамин Илясов).

Ранее Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Данилы Козловского о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Федеральному проекту по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК), его главе Виталию Бородину и агентству ТАСС. Спор касался высказываний Виталия Бородина в соцсетях и его обращении в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить актера по статье о дискредитации армии. Глава ФПБК также заявил, что господин Козловский высказывался против спецоперации в ходе интервью журналистке Ирине Шихман (признана иностранным агентом). Суд признал данные сведения ложными и обязал господина Бородина выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 1 руб.

Анастасия Донскова

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