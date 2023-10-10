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Коммерсантъ FM
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Владельцы капиталов присмотрелись к Азии

Какие города для жизни выбирают сверхбогатые люди

Количество сверхбогатых людей в мире за 20 лет выросло вдвое. В этом году их на планете оказалось почти 28,5 тыс., что на 12% больше, чем было в 2022-м, следует из совместного доклада компаний Henley & Partners и New World Wealth. Речь идет о тех, чье состояние превышает $100 млн. При этом 38% владельцев подобных активов находятся в США, и американские города — в лидерах по количеству таких жителей.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

При этом в рейтинге стало больше азиатских мегаполисов, а Москва, например, опустилась в списке сразу на три позиции. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Лидером по числу сверхбогатых жителей второй год подряд стал Нью-Йорк: там проживают 775 человек, чье состояние превышает $100 млн. Следом за ним идут Сан-Франциско и Лос-Анджелес — почти 700 и более 500 человек соответственно.

Четвертую строчку занял единственный в рейтинге город в Великобритании — Лондон, в котором живут 388 обладателей сверхкрупного состояния. За год показатель у столицы Соединенного Королевства упал почти на 4,5%.

В десятку также вошли сразу четыре азиатских города и территории, в каждом из которых проживают свыше 300 сверхбогатых людей. Речь о Пекине, Шанхае, Сингапуре и Гонконге.

Москва в этом году расположилась только на 17-м месте, хотя в прошлом году занимала 14-ю строчку. В российской столице проживают 205 человек, чье состояние превышает $100 млн. Из них 23 являются долларовыми миллиардерами, год назад их было 28.

Аналитики Henley & Partners прогнозируют, что за следующие десять лет сверхбогагых людей в мире станет на 38% больше, чем сейчас. При этом самый заметный скачок произойдет в крупных городах Китая, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, а также в Монако.

Динамика же некогда популярных хабов у владельцев крупных состояний — Лос-Анжелеса, Лондона, Чикаго и Москвы, наоборот, ощутимо замедлится.

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Можно ли согласиться с такими прогнозами? И почему сверхбогатые люди пока в основном живут в США, Великобритании и Китае? На эти вопросы ответил старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Тимур Нигматуллин:

«Нет ничего удивительного в том, что в трех крупнейших экономиках мира живет больше всего богатых людей.

Естественно, капитал тяготеет к крупным центрам. Процесс урбанизации идет таким образом, что привлекает более квалифицированных предпринимателей, которые мотивированы развивать бизнес.

Здесь можно обсуждать три переменные. Первая — неравенство. Понятно, что в экономиках распределение капитала неравномерное. И, учитывая тенденции, было бы странно предположить, например, что в Китае распределение будет лучше, чем, допустим, в еврозоне.

Вторая — это экономический рост. Если экономика растет достаточно высокими темпами, то логично, что и люди будут богатеть быстрее, даже если неравенство не будет усиливаться или, по крайней мере, это будет происходить не слишком резко.

И третий аспект — это свобода движения капитала, защита прав собственности. Если условия среды ухудшаются с точки зрения владельцев капитала, то она может пользоваться меньшим спросом».

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Сверхбогатые люди тем временем в поиске конкретного места жительства сейчас в первую очередь руководствуются критерием личной безопасности и при выборе жилья все-таки предпочитают наиболее спокойные районы, заметила управляющий партнер агентства элитной недвижимости Intermark Global Ирина Мошева:

«Важный элемент для такой категории клиентов — это идентичность, чтобы рядом проживали такие же богатые люди, причем не только в городе, но и в квартале. Это многоязычность, лояльность в том числе к разным национальностям.

Если человек и его семья собираются осесть в конкретном месте, то, конечно, это будут очень четкие требования по новому строительству либо реновации объекта, максимальная цифровизация безопасности: камеры, сигнализация, оповещения, распознавание.

То есть речь идет об умном доме, но без фанатизма. В основном сверхбогатых людей утомляет большое и сложное количество автоматизации. Она должна быть очень простой в обращении и понятной человеку».

В 2022-м в мире впервые за пять лет стало меньше мультимиллионеров, речь о предпринимателях с состоянием от $30 млн. По итогам года их число сократилось практически до 400 тыс. человек, подсчитали в исследовательской компании Wealth-X.

Единственной крупной страной, где число мультимиллионеров выросло, оказалась Индия. Впрочем, данные за текущий год аналитики еще не публиковали.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

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