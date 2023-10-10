В Петербурге собрали два миллиона рублей помощи Израилю

Большая хоральная синагога в Санкт-Петербурге собрала меньше чем за сутки два миллиона рублей помощи Израилю. Об этом 10 октября сообщили на странице синагоги в соцсети «ВКонтакте».

Собранные деньги будут переведены на счет израильской медицинской службы «Маген Давид Адом», которая не является государственной организацией и существует за счет пожертвований со всего мира. Сумма помощи постоянно растет, отметили в синагоге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Санкт-Петербурга продолжают нести цветы к зданию БЦ «Ренессанс Правда» на Херсонской улице, в котором расположено генконсульство Израиля. Стихийный мемориал образовался у входа в учреждение.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте